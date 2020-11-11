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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

СБ ООН обсудил достигнутое Арменией, Азербайджаном и РФ соглашение по Нагорному Карабаху

Встреча прошла в закрытом формате, сообщил ТАСС источник в организации

ООН, 11 ноября. /ТАСС/. Россия на закрытых консультациях информировала членов Совета Безопасности ООН о договоренностях Армении и Азербайджана по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил в среду ТАСС источник в организации.

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"Россия сегодня рассказала в СБ ООН о достигнутой Москвой, Баку и Ереваном договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе", - отметил собеседник. Он уточнил, что встреча прошла в закрытом формате.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.

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АзербайджанАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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