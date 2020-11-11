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Президент ЮАР разрешил международные пассажирские авиаперевозки со всеми странами

Поездки будут доступны при соблюдении необходимых медицинских протоколов и предоставлении справки о прохождении теста на коронавирус, пояснил Сирил Рамапоса

ПРЕТОРИЯ, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса объявил об ослаблении требований к международным авиаперевозкам в части контроля за коронавирусом. "Открываются международные поездки для всех стран при соблюдении необходимых медицинских протоколов и предоставлении справки о прохождении теста на коронавирус", - заявил он в среду в телевизионном обращении к гражданам страны по поводу складывающейся в связи с пандемией ситуацией.

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ЮАР возобновила с 1 октября после шестимесячного перерыва воздушное сообщение с внешним миром при сохранении ограничений на въезд из стран с высоким уровнем регистрации новых случаев заражения коронавирусом. На текущий день 22 страны входят в список государств с высоким уровнем угрозы инфицирования, на туристов из которых распространяются ограничения на прибытие на территорию ЮАР. Это - Россия, Индия, Бразилия, США, Германия, Франция, Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Испания, Италия, Иран, Мексика, Аргентина, Перу, Бангладеш, Филиппины, Индонезия, Канада, Ирак, Колумбия, Чили. Пассажирам из этих стран запрещено сейчас прибывать на территорию ЮАР прямыми авиарейсами.

Однако, как следует из нынешнего выступления главы государства, это положение в самое ближайшее время изменится. На соответствующий вопрос ТАСС о возможных сроках введения новых мер в правительстве ЮАР ответили, что скоро последует соответствующее разъяснение от министерства здравоохранения страны.

Теги
ЮАРРамапоса, Сирил
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