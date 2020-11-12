CNN: один из советников Трампа заразился коронавирусом

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Сотрудник Белого дома Брайан Джек, который является советником президента США Дональда Трампа по политическим вопросам, заразился новым коронавирусом. С таким утверждением выступил в среду телеканал CNN.

По информации его источника, тест Джека показал положительный результат. Около недели назад он был на праздничном вечере по случаю всеобщих выборов в США. Представители Белого дома не подтвердили информацию о заражении Джека, но заверили, что ко всем таким случаям "относятся серьезно".

По сведениям агентства Bloomberg, помимо Джека заразились еще два человека, которые посещали указанное мероприятие, состоявшееся в Белом доме. Это помощник Джека, имя которого не приводится, а также политический консультант Хили Баумгарднер. Она была приглашена на вечер Трампом и его адвокатом Рудольфом Джулиани.

Ранее новым коронавирусом заразились глава Министерства жилищного строительства и городского развития США Бен Карсон и руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз.