Правящий блок Армении предложил оппозиции назвать альтернативу миротворцам в Карабахе

ЕРЕВАН, 12 ноября. /ТАСС/. Правящий блок "Мой шаг" предложил армянской оппозиции выступить с заявлением по трем пунктам, в том числе о готовности оппозиции отказаться от российского посредничества в нагорнокарабахском урегулировании и продолжить войну. Его заявление распространено в среду в армянских СМИ.

"Предлагаем оппозиции сделать заявление для всего армянства и мира в целом. Поддерживает ли она отказ от посредничества России в конфликте? Поддерживает ли оппозиция вывод российских войск с линии соприкосновения? Поддерживает ли она продолжение войны? После этого заявления оппозиция обязана представить дорожную карту победы в случае возобновления боевых действий", - говорится в заявлении.

Ранее 17 политических партий Армении созвали митинг в центре Еревана с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который подписал совместное заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как, в частности, сообщил российский лидер, в регионе будут размещены российские миротворцы.

Представители Министерства обороны и Генерального штаба Армении заявили во вторник, что вооруженные силы страны будут выполнять договоренности, и призвали народ воздержаться от действий, дестабилизирующих ситуацию в стране. Президент Армении Армен Саркисян объявил о начале политических консультаций для обсуждения положения, сложившегося после подписания соглашения об урегулировании карабахского конфликта.