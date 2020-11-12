Совбез Украины призвал ЦИК немедленно установить и опубликовать результаты местных выборов

КИЕВ, 12 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов призвал Центральную избирательную комиссию (ЦИК) немедленно установить результаты местных выборов, которые состоялись 25 октября. Об этом сообщила в среду пресс-служба СНБО.

По ее данным, Данилов направил официальное письмо главе ЦИК Олегу Диденко, в котором попросил как можно быстрее опубликовать итоги голосования на официальном сайте. В СНБО напомнили, что крайней датой установления результатов выборов было 6 ноября 2020 года.

"Вместе с тем на сегодня в определенной части территориальных округов результаты голосования по местным выборам не установлены", - цитирует Данилова пресс-служба.

Секретарь СНБО напомнил, что, согласно украинскому законодательству, ЦИК имеет право самостоятельно подвести итоги голосования, если некоторые территориальные избирательные комиссии (ТИК) нарушат требования Избирательного кодекса.

ЦИК "умывает руки"

По информации секретариата Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 11 ноября еще не установлены результаты выборов двух областных, двух районных, пяти городских, двух поселковых советов, шести городских председателей и одного поселкового.

В ЦИК объясняют, что задержка обусловлена двумя причинами: "многочисленными обжалованиями субъектами избирательного процесса и результатов выборов в судах и проведением территориальными избирательными комиссиями повторного подсчета голосов избирателей на отдельных избирательных участках".

При этом Центральная избирательная комиссия объясняет, что она не устанавливает результаты местных выборов. Согласно Избирательному кодексу, их устанавливают соответствующие территориальные избирательные комиссии и не позднее чем на пятый день после дня установления официально публикуют в средствах массовой информации. Таким образом, размещенные на официальном сайте ЦИК результаты местных выборов нельзя считать официальными, они носят исключительно информационный характер.