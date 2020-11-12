Армянская оппозиция запланировала на 12 ноября новый марш с требованием отставки премьера

ЕРЕВАН, 12 ноября. /ТАСС/. Армянская оппозиция планирует провести в четверг в 17:00 (16:00 мск) в Ереване марш с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом представители оппозиционных сил сообщили в четверг в ходе онлайн-трансляции.

"На наши законные требования власти ответили репрессиями. Лидеры протестного движения задержаны силовиками. Все, кому небезразлична родина, приходите на марш в 17:00. Наше требование - отставка Пашиняна. Но мы будем также бороться за свободу политзаключенных в Армении", - заявили представители оппозиции.

Семнадцать политических партий Армении созвали накануне митинг в центре Еревана с требованием отставки Пашиняна, который подписал совместное заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Они также попытались созвать экстренное заседание парламента, на котором планировалось рассмотрение отставки премьера и судьбы соглашения по Карабаху. Однако совет парламента без депутатов правящей партии не смог принять такое решение из-за отсутствия кворума.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Представители Министерства обороны и Генерального штаба Армении заявили во вторник, что вооруженные силы страны будут выполнять договоренности, и призвали народ воздержаться от действий, дестабилизирующих ситуацию в стране. Президент Армении Армен Саркисян объявил о начале политических консультаций для обсуждения положения, сложившегося после подписания соглашения об урегулировании карабахского конфликта.