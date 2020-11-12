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Выборы президента США - 2020

NBC: Трамп может прекратить оспаривать итоги выборов, но не признает их честными

Как отмечает издание, некоторые сторонники президента США рекомендуют ему продумать дальнейшие шаги после того, как он оставит Белый дом

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Помощники президента США Дональда Трампа все больше склоняются к тому, что в конечном счете он может прекратить оспаривать итоги голосования в стране, однако все равно будет настаивать на том, что они не были честными. Об этом говорится в статье, опубликованной в среду на сайте телеканала NBC.

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По словам его источников, "среди советников президента Дональда Трампа растет убежденность в том, что он никогда не признает неудачи в попытках переизбраться, даже после того как результаты голосования в колеблющихся штатах будут подтверждены в ближайшие недели". "Я не ожидаю, что он уступит", - отметил один источник. По его словам, более вероятно, что Трамп выступит со следующим заявлением: "Мы не можем доверять результатам, но я их не оспариваю".

Другой советник американского лидера полагает, что он будет действовать следующим образом: "Он признает результаты [выборов] и заявит, что мы никогда не узнаем, в какой степени они точны". Источник добавил, что Трамп еще не намерен выступать с такими утверждениями.

По сведениям телеканала, в окружении Трампа пока не знают, как долго он намерен пытаться оспорить итоги выборов. Как отмечается в публикации, "маленькая группа ключевых советников президента, большинство из которых входят в избирательный штаб Трампа, все еще считают, что у него есть возможность одержать победу". По словам других помощников американского лидера, он уже и сам осознает, что шансы на это очень малы. "Даже Трамп понимает, что вероятность изменения результатов [выборов] близка к нулю", - сказал один источник.

Дальнейшие шаги

Как отмечается в материале, некоторые сторонники Трампа рекомендуют ему продумывать дальнейшие шаги после того, как он оставит Белый дом. Они указывают на то, что Трамп может выступить в роли "ключевого лидера оппозиции" в стране. Помощники полагают, что Трамп публично не будет исключать возможность баллотироваться в президенты в 2024 году. В этом случае в пользу республиканца может говорить то, что за него проголосовали на выборах около 71 млн человек. Кроме того, у него почти 89 млн подписчиков в Twitter.

По сведениям телеканала, в избирательном штабе Трампа считают, что 15 ноября - "это неофициальная дата" завершения электорального цикла. После этого в штабе останутся лишь ключевые сотрудники.

Как отмечается в материале, сейчас многие сотрудники Белого дома уже ищут новую работу.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражение и заявил о намерении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

Теги
СШАТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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