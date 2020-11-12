NBC: Трамп может прекратить оспаривать итоги выборов, но не признает их честными

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Помощники президента США Дональда Трампа все больше склоняются к тому, что в конечном счете он может прекратить оспаривать итоги голосования в стране, однако все равно будет настаивать на том, что они не были честными. Об этом говорится в статье, опубликованной в среду на сайте телеканала NBC .

По словам его источников, "среди советников президента Дональда Трампа растет убежденность в том, что он никогда не признает неудачи в попытках переизбраться, даже после того как результаты голосования в колеблющихся штатах будут подтверждены в ближайшие недели". "Я не ожидаю, что он уступит", - отметил один источник. По его словам, более вероятно, что Трамп выступит со следующим заявлением: "Мы не можем доверять результатам, но я их не оспариваю".

Другой советник американского лидера полагает, что он будет действовать следующим образом: "Он признает результаты [выборов] и заявит, что мы никогда не узнаем, в какой степени они точны". Источник добавил, что Трамп еще не намерен выступать с такими утверждениями.

По сведениям телеканала, в окружении Трампа пока не знают, как долго он намерен пытаться оспорить итоги выборов. Как отмечается в публикации, "маленькая группа ключевых советников президента, большинство из которых входят в избирательный штаб Трампа, все еще считают, что у него есть возможность одержать победу". По словам других помощников американского лидера, он уже и сам осознает, что шансы на это очень малы. "Даже Трамп понимает, что вероятность изменения результатов [выборов] близка к нулю", - сказал один источник.

Дальнейшие шаги

Как отмечается в материале, некоторые сторонники Трампа рекомендуют ему продумывать дальнейшие шаги после того, как он оставит Белый дом. Они указывают на то, что Трамп может выступить в роли "ключевого лидера оппозиции" в стране. Помощники полагают, что Трамп публично не будет исключать возможность баллотироваться в президенты в 2024 году. В этом случае в пользу республиканца может говорить то, что за него проголосовали на выборах около 71 млн человек. Кроме того, у него почти 89 млн подписчиков в Twitter.

По сведениям телеканала, в избирательном штабе Трампа считают, что 15 ноября - "это неофициальная дата" завершения электорального цикла. После этого в штабе останутся лишь ключевые сотрудники.

Как отмечается в материале, сейчас многие сотрудники Белого дома уже ищут новую работу.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражение и заявил о намерении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.