CNN: Байден, как ожидается, назовет имя руководителя аппарата сотрудников Белого дома

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Джозеф Байден, который, согласно прогнозам американских СМИ, победил на выборах президента США, в четверг может объявить о назначении руководителя аппарата сотрудников Белого дома. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN.

Ссылаясь на троих осведомленных лиц, телекомпания сообщила, что ведущим претендентом на этот пост является Рон Клайн, на протяжении длительного времени бывший советником Байдена в тот период, когда он занимал пост вице-президента.

В 2014 году, напомнила телекомпания, Клайн занимал пост координатора по вопросам борьбы с вирусом Эбола, а сейчас занимается проблемой борьбы с распространением коронавируса.

По данным CNN, выдвижение кандидатур на посты в администрации Байдена можно ожидать в конце ноября - начале декабря. Первыми, вероятно, будут названы кандидаты на посты министров здравоохранения и обороны, а остальные будут названы в начале января, после того как 5 января состоятся выборы двух сенаторов в штате Джорджия и будет ясен расклад сил в Сенате, занимающемся утверждением кандидатур в новой администрации.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражения и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.