Боррель: ЕС должен развивать стратегическую автономию от США, несмотря на победу Байдена

БРЮССЕЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. ЕС ожидает улучшения отношений с США после победы на президентских выборах, о которой свидетельствуют прогнозы американских СМИ, демократа Джозефа Байдена, однако ему не стоит надеяться, что теперь Америка "вернется в Европу", и все станет, как во времена, предшествовавшие президентству Дональда Трампа. Об этом заявил в среду верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью ведущим европейским СМИ, в частности бельгийской газете Le Soir . Глава европейской дипломатии предупредил, что ЕС должен в большей степени полагаться на собственные силы и развивать "стратегическую автономию", отказавшись от привычки во всем полагаться на США.

"Я убежден, что Байден не будет рассматривать Европу, как соперника [в отличие от Трампа]. Мы вновь будем видеть друг в друге друзей, союзников и партнеров, - отметил он. - Но мы должны быть реалистами, в американском обществе произошли серьезные перемены, независимо от личности Трампа, хотя она и сыграла свою роль. Эти изменения останутся после Трампа".

"США сейчас гораздо больше заняты своими внутренними проблемами. Кроме того, Европа перестала быть для США главным театром их внешних действий, теперь их линия фронта проходит по Тихому океану [имеется в виду переключение внимания США с военного противостояния с СССР и Россией на экономическое противостояние с Китаем]. Теперь Евросоюзу предстоит играть совершенно иную роль [в американской политике], чем ту, к которой мы привыкли после Второй мировой войны. Это необходимо запомнить и заняться развитием нашей стратегической автономии. Прекратим воображать, что Америка снова вернется в Европу", - подчеркнул Боррель.

Глава европейской дипломатии пояснил, что для ЕС стратегическая автономия - это не только самостоятельные действия в сфере обороны и безопасности, речь идет о создании нового видения Европы, "новой стратегической культуры". По его мнению, ЕС должен быть способен опираться на собственные силы в области технологий, торговли, обеспечения валютно-финансовой стабильности, контроля миграционных потоков и во многих других областях. Боррель признал, что пока такой самостоятельностью Евросоюз не обладает, а без нее он не сможет реализовать свои геополитические амбиции.

Сразу после выборов в США брюссельский независимый эксперт по политическим вопросам и коммуникациям Симонас Вилейкис прокомментировал ТАСС, почему практически весь Евросоюз активно "болел" на этих выборах за Байдена. По его мнению, демократ идеологически гораздо ближе европейскому неолиберальному видению современного мира и принципам межгосударственного сотрудничества, включая отношения между Евросоюзом и США.

В то же время, подчеркнул Вилейкис, новый президент США не будет торопиться восстанавливать почти безоблачную эру сотрудничества с ЕС, продолжавшуюся до 2016 года, когда главой государства стал Трамп. За время своего президентства Трамп многократно усилил переговорные позиции США по таким темам, как отношения с Китаем, вопросам торговли, военным бюджетам в НАТО или реформе ВТО, и Байден захочет использовать этот потенциал, объяснил эксперт.