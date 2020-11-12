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Выборы президента США - 2020
Обновлено 

СМИ: премьер-министр Японии провел телефонный разговор с Байденом

Ёсихидэ Суга стал первым лидером государства из Азиатско-Тихоокеанского региона, который провел телефонный разговор с демократом после того, как ведущие американские СМИ признали его избранным президентом США

ТОКИО, 12 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в четверг провел телефонный разговор с Джозефом Байденом, который, согласно прогнозам американских СМИ, победил на выборах президента США. Об этом сообщило агентство Kyodo.

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Подробности переговоров на данный момент не приводятся. Как отмечает агентство, Суга стал первым лидером государства из Азиатско-Тихоокеанского региона, который провел телефонный разговор с Байденом после того, как ведущие американские СМИ признали демократа избранным президентом США.

Ранее Kyodo сообщало, что в четверг телефонный разговор с Байденом намерен провести президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. К настоящему времени Байден уже поговорил по телефону с лидерами Великобритании, Канады, Франции и Германии.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок действующий президент США Дональд Трамп не признал поражение и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

В новость были внесены изменения (02:52 мск) - добавлены подробности.

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ЯпонияКанадаСШАГерманияВеликобританияФранцияРеспублика КореяБайден, Джозеф (Джо)Трюдо, ДжастинТрамп, ДональдМун Чжэ ИнВыборы президента США - 2020Суга, Ёсихидэ
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