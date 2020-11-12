Байден подтвердил, что договор о безопасности Японии и США распространяется на Сенкаку

ТОКИО, 12 ноября. /ТАСС/. Демократ Джозеф Байден, который, согласно оценкам американских СМИ, победил на выборах президента США, заявил, что американо-японский договор о безопасности распространяется на острова Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, являющиеся предметом спора между Токио и Пекином. Об этом премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга сообщил в четверг журналистам по итогам своего первого телефонного разговора с Байденом.

"Следующий президент США - господин Байден - подтвердил, что договор о безопасности между Японией и США распространяется на острова Сенкаку", - сказал он.

Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией был заключен в 1960 году. Согласно пятой статье этого документа, каждая из сторон расценивает любую военную агрессию против союзника как угрозу своей национальной безопасности и вправе действовать в связи с этим в соответствии с положениями собственной конституции.

Территориальный спор вокруг островов Сенкаку между Японией и Китаем обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил о покупке островов у частных владельцев. После этого в КНР прошли массовые антияпонские демонстрации. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорных островов и периодически совершают демонстративные заходы в прибрежную зону.