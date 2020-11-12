Премьер Японии заявил, что намерен посетить США в кратчайшие сроки

ТОКИО, 12 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга планирует совершить свой первый визит в США кратчайшие сроки. Об этом он сообщил в четверг журналистам по итогам телефонного разговора с демократом Джозефом Байденом, который, согласно оценкам американских СМИ, победил на выборах президента.

"Что касается моего визита в США, то мы договорились провести встречу в кратчайшие сроки", - сказал он. По словам Суги, он поздравил Байдена с победой на выборах президента США и Камалу Харрис, которая должна стать следующим вице-президентом.

В разговоре стороны подтвердили важность японо-американского альянса для поддерживания региональной стабильности. Также Суга и Байден обсудили ситуацию с пандемией, сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе и вопрос похищенных северокорейскими спецслужбами японских граждан.

Ранее газета Nikkei сообщала, что визит премьера Японии в США может состояться в феврале следующего года после того, как 20 января пройдет инаугурация нового американского президента. Организация поездки будет в первую очередь зависеть от ситуации с пандемией, его сроки могут быть скорректированы.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, Байден получил необходимые голоса 270 выборщиков. Байден уже объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражение, заявив, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся. Он подтвердил намерение обращаться в суды, поскольку, на его взгляд, в ходе выборов имели место многочисленные нарушения, допущенные демократами.