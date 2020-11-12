Трамп распорядился оказать федеральную помощь Флориде из-за урагана "Эта"

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отдал в среду распоряжение оказать федеральную помощь властям Флориды из-за обрушившегося на штат урагана "Эта". Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент Дональд Трамп объявил, что на территории штата Флорида произошло крупное стихийное бедствие, и приказал оказать федеральную помощь в дополнение к усилиям властей штата <...> из-за урагана "Эта", - говорится в сообщении.

"Эта" обрушился 8 ноября на побережье штата. Губернатор Флориды Рон Десантис объявил в штате чрезвычайное положение в связи с его приближением.

Ураган "Эта" обрушился 2 ноября на побережье Никарагуа. Вызванные им ливни и сильные порывы ветра нанесли серьезный ущерб инфраструктуре на обширной территории Центральной Америки.