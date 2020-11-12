Президент Южной Кореи по телефону поздравил Байдена с победой на выборах

"Только что поговорил с Джо Байденом и поздравил его с избранием. Мы подтвердили нашу твердую приверженность крепкому южнокорейско-американскому сотрудничеству и миру и процветанию на Корейском полуострове", - написал глава республики в Twitter. Он добавил, что страна продолжит сотрудничать с Соединенными Штатами, в том числе по проблемам коронавируса и климата.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Согласно прогнозам ведущих американских медиа, Байден - кандидат от Демократической партии - получил необходимые голоса 270 выборщиков. Он уже объявил о своей победе. Действующий глава государства республиканец Дональд Трамп не признал поражение, заявив, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся. Он подтвердил намерение обращаться в суды, поскольку, на его взгляд, в ходе выборов имели место многочисленные нарушения, допущенные демократами.