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Выборы президента США - 2020

Президент Южной Кореи по телефону поздравил Байдена с победой на выборах

Как заявил Мун Чжэ Ин, Сеул продолжит сотрудничать с Вашингтоном, в том числе по проблемам коронавируса и климата

ТАСС, 12 ноября. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в четверг провел телефонный разговор с Джозефом Байденом, который, согласно прогнозам СМИ, победил на выборах президента США.

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"Только что поговорил с Джо Байденом и поздравил его с избранием. Мы подтвердили нашу твердую приверженность крепкому южнокорейско-американскому сотрудничеству и миру и процветанию на Корейском полуострове", - написал глава республики в Twitter. Он добавил, что страна продолжит сотрудничать с Соединенными Штатами, в том числе по проблемам коронавируса и климата.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Согласно прогнозам ведущих американских медиа, Байден - кандидат от Демократической партии - получил необходимые голоса 270 выборщиков. Он уже объявил о своей победе. Действующий глава государства республиканец Дональд Трамп не признал поражение, заявив, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся. Он подтвердил намерение обращаться в суды, поскольку, на его взгляд, в ходе выборов имели место многочисленные нарушения, допущенные демократами.

Теги
СШАРеспублика КореяБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдМун Чжэ ИнВыборы президента США - 2020
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