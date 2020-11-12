Байден назначил своего бывшего советника руководителем аппарата сотрудников Белого дома

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Бывший советник Джозефа Байдена, которому американские СМИ прочат победу на президентских выборах в США, Рон Клайн станет руководителем аппарата сотрудников Белого дома в администрации демократа. Соответствующее заявление опубликовано в среду на сайте переходной команды Байдена.

"Сегодня избранный президент Джо Байден объявил о назначении Рона Клайна руководителем аппарата сотрудников Белого дома и помощником президента", - говорится в заявлении. Клайн на протяжении длительного времени был советником Байдена в период, когда тот занимал пост вице-президента в администрации президента Барака Обамы.