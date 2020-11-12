Си Цзиньпин с 17 по 22 ноября примет участие в саммитах БРИКС, G20 и встрече лидеров АТЭС

ПЕКИН, 12 ноября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин в период с 17 по 22 ноября примет участие в саммите БРИКС, неформальной встрече лидеров АТЭС, а также саммите G20. Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"По приглашению президента РФ Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин 17 ноября примет участие в 12-м саммите БРИКС. По приглашению премьер-министра Малайзии Мухиддина Яссина председатель КНР Си Цзиньпин 20 ноября примет участие в 27-й неформальной встрече лидеров АТЭС. По приглашению короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в саммите G20, который пройдет 21-22 ноября", - приводит ее слова Центральное телевидение Китая.

В заявлении Хуа Чуньин отмечается, что "вышеперечисленные встречи будут проходить по видеосвязи, председатель КНР Си Цзиньпин будет находиться в Пекине и выступит на мероприятиях с важной речью".