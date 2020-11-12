Nikkei: Япония испытывает трудности с поиском людей для экипажа кораблей с системой Aegis

ТОКИО, 12 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии намерено увеличить число бойцов морских Сил самообороны, чтобы укомплектовать экипажи новых боевых кораблей, оснащенных американской системой ПРО Aegis. Однако, как сообщает в четверг газета Nikkei, для выполнения этой задачи придется приложить большие усилия, поскольку интерес к службе японская молодежь практически не проявляет.

В течение пяти лет Япония хочет построить два новых корабля с системами Aegis, которые были бы более эффективны, чем уже имеющиеся на вооружении, и обладали при этом более широкими возможностями для противостояния различным видам воздушных угроз. Экипаж одного такого корабля состоит из 300 человек, и чтобы обеспечить их функционирование Силам самообороны необходимо найти новых бойцов и офицеров.

Число заявок на вступление в ряды Сил самообороны в прошлом году составило 86 тыс., что на 30% меньше, чем в 2011 году. И это несмотря на повышение максимального возраста службы с 26 до 32. Также трудности с набором связаны с отношением молодых людей к такого рода деятельности, особенно это касается службы в морских Силах самообороны. Молодежь не хочет подолгу находиться на кораблях в походах вдали от суши и не иметь постоянного доступа к мобильному телефону, отмечает издание.

Япония ранее намеревалась закупить у США два наземных комплекса Aegis Ashore, которые должны были прикрыть всю страну от удара баллистических ракет. Однако нынешним летом Токио отказался от этого плана. Было заявлено, что при пусках ракет с наземных установок невозможно гарантировать падение их разгонных блоков строго в пределах военной базы или в море, что ставит под угрозу безопасность населения.

Строительство новых кораблей рассматривается как альтернатива Aegis Ashore. Помимо баллистических ракет они должны будут сбивать крылатые и гиперзвуковые ракеты. В связи с этим на них могут установить радар SPY-7 производства американской корпорации Lockheed Martin. Японские власти также рассчитывают, что новые корабли смогут вести бой с подводными лодками.