CNN: Госдепартамент США отказывается передавать Байдену послания от иностранных лидеров

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Администрация Дональда Трампа не допускает демократа Джозефа Байдена, которому СМИ прочат победу на выборах президента страны, к посланиям иностранных лидеров, адресованным ему. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По ее данным, традиционно Госдепартамент США обеспечивает коммуникацию избранного президента с главами зарубежных государств, в связи с чем многие иностранные лидеры в последние дни направляли свои послания, адресованные Байдену, в американское внешнеполитическое ведомство. Однако в силу того, что действующий американский президент до сих пор не признал своего поражения на выборах и пресекает возможные контакты представителей своей администрации с командой Байдена, эти письма не дошли до демократа. По информации CNN, в Госдепе скопилось уже несколько десятков подобных посланий.

CNN отмечает, что некоторые иностранные лидеры для установления связи с Байденом вынуждены обращаться к услугам дипломатов, работавших во время президентского срока Барака Обамы, в администрации которого нынешний избранный глава государства занимал пост вице-президента. По словам источников телекомпании, сам Байден и его советники "предпочли бы получить доступ к ресурсам Госдепартамента" для установления контактов с представителями иностранных властей.

Ранее газета The Washington Post отмечала, что Госдеп якобы отказывается принимать участие в организации телефонных бесед Байдена с иностранными лидерами, а помощники демократа не имеют доступа к тем режимным объектам, на которых им предстоит знакомиться с секретной информацией. В связи с этим в окружении Байдена в понедельник заявили журналистам о возможности обращения к судам для разрешения сложившейся ситуации.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражения и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.