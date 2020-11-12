AP: отсутствие у Байдена разведданных осложняет его подготовку к решению вопроса по ДСНВ

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Отсутствие у демократа Джозефа Байдена, которому СМИ прочат победу на выборах президента США, доступа к данным американской разведки осложняет его подготовку к решению вопроса о будущем Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). С такой оценкой выступило в среду агентство Associated Press (AP) со ссылкой на американских экспертов.

AP выразило опасение, что "противники США могут воспользоваться" сложившейся ситуацией, при которой действующая американская администрация под руководством республиканца Дональда Трампа лишает Байдена доступа к секретным данным разведки. По оценкам агентства, демократ может после своего вступления в должность оказаться неготовым к решению вопросов, касающихся национальной безопасности США. К их числу агентство относит вопрос о будущем СНВ-3.

"Если Трамп не продлит [СНВ-3] или не договорится о заключении новой сделки с Россией ко дню инаугурации, Байдену придется предпринимать действия в течение всего 16 дней до того момента, пока не истечет последнее остающееся в силе соглашение, сдерживающее две крупнейшие в мире ядерные державы", - подчеркнуло AP. Агентство выступило с предположением о том, что сотрудники американской разведки якобы могли получить сведения относительно принципиальных позиций российской стороны на переговорах или касательно того, какие типы вооружений, по мнению Москвы, не должно затрагивать соглашение. Эти данные, предположительно, могли быть изложены в ежедневных брифингах разведывательного сообщества, доступ к которым Байден до сих пор не получил.

В понедельник телекомпания CNN распространила заявление аппарата директора Национальной разведки США, согласно которому Байден начнет получать доступ к американским разведданным после того, как его победа будет подтверждена Управлением общих служб США. В документе подчеркивается, что в разведывательном сообществе "не планируют контактов с какой бы то ни было переходной командой" до тех пор, пока не поступит официальное уведомление от этого надзорного органа о победе Байдена на выборах.

В свою очередь газета The Washington Post отмечала, что Госдеп якобы отказывается принимать участие в организации телефонных бесед Байдена с иностранными лидерами, а помощники демократа не имеют доступа к тем режимным объектам, на которых им предстоит знакомиться с секретной информацией. В связи с этим в окружении Байдена в понедельник заявили журналистам о возможности обращения к судам для разрешения сложившейся ситуации.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражения и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

Об СНВ-3

США и РФ подписали СНВ-3 в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Москва призывает Вашингтон не затягивать решение вопроса о возможности продления договора и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения. Как указывал президент РФ Владимир Путин в интервью газете Financial Times в июне прошлого года, если и этот договор прекратит существование, "то, по сути, в мире вообще не будет никаких инструментов, сдерживающих гонку вооружений".