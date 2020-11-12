Усиление роли АСЕАН в делах региона и борьбу с пандемией обсудит 37-й саммит ассоциации

ХАНОЙ, 12 ноября. /ТАСС/. Усиление роли Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в региональных делах, профилактика и борьба с заболеванием COVID-19 и вопросы построения сообщества АСЕАН находятся в центре внимания открывшегося в четверг в Ханое под председательством премьер-министра Вьетнама Нгуен Суан Фука 37-го саммита ассоциации.

Из-за пандемии коронавируса дискуссии глав государств и правительств стран ассоциации, а также их встречи с партнерами по диалогу пройдут в режиме телеконференции, а в зале заседаний государства АСЕАН будут представлены их послами во Вьетнаме.

Помимо вопросов внутриблокового сотрудничества, которые занимают основную часть повестки 37-го саммита, отдельной темой лидеры стран АСЕАН обсудят совместные шаги ассоциации, направленные на усиление профилактики и борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции и вопросы восстановления стабильного социально-экономического развития региона в период после окончания пандемии.

Как ожидается, на саммите может быть озвучен ряд совместных инициатив по укреплению экономических и деловых связей в масштабах ассоциации для борьбы с пандемией.

Региональная безопасность

Главы государств и правительств рассмотрят также вопросы региональной безопасности, в том числе и обеспечения безопасности на море.

На состоявшейся в преддверие 37-го саммита встрече министров иностранных дел АСЕАН была подтверждена решимость регионального блока возобновить переговоры с Китаем по вопросу разработки и принятия Кодекса о правилах поведения сторон в районе Южно-Китайского моря (ЮКМ).

Страны АСЕАН подчеркивают важность решения всех споров в ЮКМ исключительно мирным путем и выступают за соблюдение принципов сдержанности, за отказ от милитаризации проблемы ЮКМ и любых действий, ведущих к нарастанию напряженности, а также за отказ от применения силы и угрозы ее использования.

Встречи с партнерами по диалогу

Программа 37-го саммита и связанных с ним встреч будут включать порядка двух десятков мероприятий, включая встречи лидеров ассоциации с руководителями стран - партнеров по диалогу в формате АСЕАН+1 с Китаем, Японией, Республикой Корея, Индией, США, ООН и Австралией, а также 15-й Восточноазиатский саммит и 4-е совещание стран - участниц соглашения о всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП).

По его итогам ожидается подписание самого соглашения о ВРЭП, что создаст крупнейшую в мире зону свободной торговли с примерно 3,5 млрд потребителями и объемом ВВП в 49 трлн долларов, что составляет почти 40% от общего мирового объема ВВП.

АСЕАН была основана в 1967 году и на сегодняшний день объединяет все десять стран Юго-Восточной Азии: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. С начала 2020 года полномочия председателя АСЕАН по принципу ротации перешли к Вьетнаму.

Главным приоритетом своего руководства региональным блоком Ханой определил содействие успешной реализации целей в рамках "Видения сообщества АСЕАН на период до 2025 года" предполагающего укрепление центральной роли АСЕАН в разрешении региональных споров, обеспечение энергетической и продовольственной безопасности региона, усиление координированной борьбы с последствиями стихийных бедствий, предотвращение транснациональной и трансграничной преступности.