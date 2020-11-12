Делегация из России посетит Турцию 13 ноября для обсуждения ситуации в Карабахе

АНКАРА, 12 ноября. /ТАСС/. Российская делегация посетит Турцию 13 ноября, чтобы обсудить вопрос создания совместного наблюдательного центра в Нагорном Карабахе. С таким заявлением выступил в четверг министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Баку.

"Мы считаем значимой позицию России по Нагорному Карабаху. В пятницу в Турцию прибудет делегация из России для обсуждения деталей создания совместного наблюдательного центра по Карабаху", - транслировал телеканал NTV выступление главы МИД Турции.