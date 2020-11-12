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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Делегация из России посетит Турцию 13 ноября для обсуждения ситуации в Карабахе

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу уточнил, что российская делегация намерена обсудить детали создания совместного наблюдательного центра в Нагорном Карабахе
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу EPA-EFE/MALTON DIBRA
Описание
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
© EPA-EFE/MALTON DIBRA

АНКАРА, 12 ноября. /ТАСС/. Российская делегация посетит Турцию 13 ноября, чтобы обсудить вопрос создания совместного наблюдательного центра в Нагорном Карабахе. С таким заявлением выступил в четверг министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Баку.

"Мы считаем значимой позицию России по Нагорному Карабаху. В пятницу в Турцию прибудет делегация из России для обсуждения деталей создания совместного наблюдательного центра по Карабаху", - транслировал телеканал NTV выступление главы МИД Турции.

Теги
ТурцияРоссияЧавушоглу, МевлютСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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