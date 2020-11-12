В Минобороны Турции заявили, что продолжают подготовку к развертыванию С-400

АНКАРА, 12 ноября. /ТАСС/. Турция продолжает подготовку к развертыванию зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сообщил в четверг министр национальной обороны республики Хулуси Акар.

"Мы продолжаем проверку и подготовку систем [С-400] в соответствии с нашими планами, - приводит его слова агентство Anadolu. - Мы будем использовать С-400 так же, как некоторые члены НАТО используют С-300".

Кроме того, Акар напомнил, что предложение Турции формировать техническую рабочую группу с США для изучения совместимости С-400 и американских истребителей пятого поколения F-35 все еще в силе.

Между тем в начале ноября помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер заявил, что возможность введения США санкций против Турции в связи с приобретением российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 остается.

С-400 в Турции

Россия и Турция в 2017 году заключили контракт на поставку Москвой Анкаре комплексов С-400. Турция первой из стран НАТО приобрела у России эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию у США и альянса в целом. Соединенные Штаты не прекращают попыток добиться от Турции отказа от российских ЗРС. В связи с тем, что Турция не поддается давлению и не избавляется от С-400, Вашингтон исключил Анкару из американской программы производства F-35. Кроме того, США грозят Турции за покупку С-400 введением ряда односторонних санкций, но не спешат предпринимать эти шаги, поскольку опасаются дальнейшего обострения отношений с ключевым союзником по НАТО, а Анкара предупреждает, что не оставит применение таких рестрикций без ответа.

Президент Турции Тайип Эрдоган ранее указал, что Анкара не намерена отказываться от С-400, несмотря на нажим со стороны США. Он также отверг угрозы применения санкций и предложил Соединенным Штатам перестать наконец грозить ими Турции и попробовать ввести их в действительности.

Между тем Министерство национальной обороны Турции вновь предложило Вашингтону обсудить возможные технические меры в отношении С-400, чтобы уладить двусторонние противоречия.