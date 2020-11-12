В Польше на Марше независимости 11 ноября пострадали 35 полицейских

ВАРШАВА, 12 ноября. /ТАСС/. Травмы разной степени тяжести получили 35 полицейских в столкновениях с хулиганами во время состоявшегося в Варшаве 11 ноября Марша независимости. Об этом сообщил на пресс-конференции в четверг представитель столичной полиции Сильвестр Марчак.

"Полиция предприняла решительные действия в отношении хулиганов", - сказал он. "Летевшие в сторону полицейских камни и файеры представляли реальную угрозу для жизни и здоровья", - добавил Марчак.

"35 полицейских получили ранения", - информировал он, подчеркнув, что у пострадавших есть травмы головы, позвоночника, переломы. Некоторые до сих пор находятся в больнице.

Полиция на марше задержала более 300 человек, сообщил Марчак. "Всего было проведено более 300 задержаний. 270 из них носили превентивный характер", - сказал он.

По словам Марчака, около 40 задержаний связаны с совершенными преступлениями. Среди них - нарушение неприкосновенности полицейских, оскорбление полицейских, кража, наличие наркотиков, участие в нелегальном собрании. Дела возбуждены в отношении 36 человек. Планируются новые задержания.

"Это в основном хулиганы, связанные с организациями псевдофанатов", - подчеркнул Марчак, указав, что таких участников марша было меньшинство.

Марш независимости - ежегодная акция, организуемая 11 ноября представителями националистических и ультраправых организаций по случаю отмечаемого в этот день Дня независимости Польши. Из-за эпидемии коронавируса все массовые мероприятия в Польше запрещены, запрещено собираться в группах более пяти человек. Из-за этого марш решено было перевести в моторизированный формат - проехать по улицам города на автомобилях и мотоциклах.

Однако во второй половине дня в центре Варшавы начала собираться молодежь с флагами, поджигать файеры и выкрикивать лозунги. Изначально усиленные подразделения полиции только наблюдали за происходящим и призывали собравшихся из громкоговорителей разойтись. Спустя более часа дошло до столкновений хулиганов с полицией, которой пришлось применить перцовый газ и гладкоствольное оружие. Также в окно одного из жилых домов, расположенного по трассе следования участников марша, попал брошенный одним из них горящий файер. Случился пожар.