МИД КНР заявил, что для критики Китая из-за отстранения депутатов в Гонконге нет оснований

ПЕКИН, 12 ноября. /ТАСС/. Критика Китая из-за дисквалификации четырех оппозиционных депутатов Законодательного совета Гонконга лишена оснований. Так официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в четверг в ходе брифинга прокомментировал заявления нескольких стран по данному вопросу.

"Несколько стран высказались по этому вопросу. Они заявили о своем отношении к решению Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент Китая). Я бы хотел отметить, что, во-первых, для подобных заявлений нет оснований, во-вторых - нет доказательств, а в-третьих - нет аудитории".

Он также обратил внимание, что иностранные государства не в праве критиковать решение об отстранении депутатов. "Вопрос действительности мандатов членов Законодательного совета Гонконга является внутренним делом Китая и не относится к компетенции других стран", - подчеркнул дипломат.

"Решение Постоянного комитета ВСНП является важным и нужным шагом для улучшения принципа "одна страна - две системы", реализации положений Основного закона (конституция Гонконга), а также закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге", - указал представитель внешнеполитического ведомства КНР.

Ранее Великобритания и Канада выразили осуждение и обеспокоенность отстранением от работы четырех оппозиционных депутатов Законодательного совета Гонконга. Кроме того, помощник президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайен выпустил письменное заявление, в котором указал, что подобные действия являются грубым нарушением международных обязательств Китая в рамках китайско-британской декларации о передаче Гонконга КНР, и США могут ввести санкции против виновников подобных нарушений.

Решение об отстранении

В среду власти Гонконга, являющегося специальным административным районом Китая, отстранили четырех оппозиционных законодателей сразу же после принятия в Пекине Постоянным комитетом ВСНП новой резолюции, которая закрепляет патриотизм в качестве обязательного юридического требования ко всем членам Законодательного совета Гонконга. Документ дает право мгновенно отстранять не соответствующих этому критерию депутатов без судебного решения.

Речь идет о четырех законодателях, которым летом избирком уже отказал в участии в выборах в состав парламента нового созыва из-за "непатриотичных взглядов". Однако они автоматически продолжили свои полномочия, поскольку запланированные на 6 сентября выборы были перенесены на год по решению властей из-за пандемии коронавируса.

30 июня парламент КНР принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. По заверениям властей в Пекине, он нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами, и предусматривает в качестве высшей меры наказания пожизненное заключение. Ряд государств, включая США, подвергли критике действия властей Китая, утверждая, что принятие закона нарушает принцип "одна страна - две системы". Власти КНР в ответ призвали не вмешиваться во внутренние дела Китая.

Законодательный совет Гонконга - однопалатный парламент из 70 депутатов. Половина их корпуса выбирается прямым голосованием по территориальным округам, другую половину выдвигают из представителей отраслевых сообществ по профессиональному признаку.