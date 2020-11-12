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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Минобороны Турции убеждено, что ВС страны будут в составе миротворцев в Нагорном Карабахе

Ранее Минобороны России и Турции подписали Меморандум о создании на территории Азербайджана совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе

АНКАРА, 12 ноября. /ТАСС/. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар в четверг вновь заявил, что военнослужащие республики будут участвовать вместе с РФ в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. Заявление министра приводит телеканал CNN Turk.

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"Турция займет место в совместной миротворческой миссии для наблюдения и контроля выполнения [мирного] соглашения [в Карабахе]", - сказал он.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Минобороны России в среду сообщило, что между МО России и Турции был подписан Меморандум о создании на территории Азербайджана совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе. О присутствии турецких военных непосредственно в миротворческом контингенте в Карабахе в контексте этих договоренностей не упоминается.

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ТурцияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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