Служба нацбезопасности Армении задержала еще трех оппозиционных политиков

ЕРЕВАН, 12 ноября. /ТАСС/. Член верховного правления оппозиционной партии "Дашнакцутюн", экс-министр экономики Арцвик Минасян, представитель партии "Родина" Арсен Бабаян и глава "Национальной повестки" Ара Акопян задержаны в четверг Службой национальной безопасности (СНБ) Армении. Об этом на пресс-конференции заявила представитель "Дашнакцутюн" Лилит Галстян.

"На этой пресс-конференции должны были выступать Арцвик Минасян, Арсен Бабаян и Ара Акопян. Но они были задержаны сотрудниками СНБ. В Армении число политических заключенных растет", - отметила она.

Ранее Специальная следственная служба Армении приняла решение заключить под предварительный арест 10 оппозиционных политиков, в том числе лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, главу "Родины", экс-директора Службы нацбезопасности Артура Ванецяна, представителя партии "Дашнакцутюн" Ишхана Сагателяна.

В Армении с 10 ноября проходят акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который, по мнению оппозиционных политиков, "подписал капитуляцию и сдал Карабах азербайджанцам".

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Представители Минобороны и Генерального штаба Армении заявили во вторник, что вооруженные силы республики будут выполнять договоренности, и призвали народ воздержаться от действий, дестабилизирующих ситуацию в стране. Президент Армении Армен Саркисян объявил о начале политических консультаций для обсуждения сложившейся ситуации.