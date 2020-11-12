Правозащитники заявили, что в Белоруссии завели более 900 дел, связанных с выборами

МИНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Белорусские правозащитники сообщили, что в стране с начала президентской электоральной кампании заведено более 900 уголовных дел против участников кампании, акций протеста и активистов.

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"С начала избирательной кампании, за шесть месяцев власти завели уже более 900 уголовных дел против участников президентской гонки, активистов их штабов и участников мирных акций протеста", - говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте незарегистрированного в республике правозащитного центра "Весна".

По данным правозащитников, среди статей Уголовного кодекса, по которым заведены дела - массовые беспорядки, организация или активное участие в групповых деяниях, которые грубо нарушают общественный порядок, сопротивление сотруднику органов внутренних дел, насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Есть и экономические статьи, в частности уклонение от уплаты налогов, по которой задержали активистов штаба Виктора Бабарико, которому было отказано в регистрации кандидатом, и сотрудников компаний, помогающих штабам кандидатов или пострадавшим от действий силовиков.

При этом правозащитники ранее отмечали, что органами прокуратуры и Следственным комитетом не было возбуждено ни одного уголовного дела по жалобам граждан на действия силовиков, а те продолжают действовать недопустимо жестко. В Генеральной прокуратуре республики сообщили, что направили в суды более 100 уголовных дел, связанных с массовыми беспорядками, участием граждан в несанкционированных мероприятиях.