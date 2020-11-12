В Турции заявили о готовности обсуждать с США тему совместимости С-400 и F-35

АНКАРА, 12 ноября. /ТАСС/. Турция по-прежнему готова обсуждать с США волнующие их вопросы технической совместимости российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и американских истребителей F-35. Об этом в четверг заявил глава Минобороны республики Хулуси Акар.

"Мы готовы обсуждать с США любые их опасения насчет технической совместимости С-400 и F-35. В этой связи наше предложение о совместной рабочей группе все еще актуально", - приводит высказывание министра телеканал CNN Turk. Акар добавил, что Турция "не просто клиент программы [создания самолета] F-35, но и партнер", и для Анкары "безопасность F-35 так же важна, как и для США".

Россия и Турция в 2017 году заключили контракт на поставку Москвой Анкаре комплексов С-400. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию у США и НАТО в целом. Соединенные Штаты не прекращают попыток добиться от Турции отказа от российских ЗРС, а турецкая сторона предлагает конструктивно обсудить проблему. В связи с тем, что Турция не поддается давлению и не избавляется от С-400, Вашингтон исключил Анкару из американской программы производства F-35.