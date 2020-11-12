Глава МИД Германии призвал ЕС и ОБСЕ быть открытыми к диалогу с Россией

БЕРЛИН, 12 ноября. /ТАСС/. Безопасность в Европе невозможна без России или вопреки ей; в этой связи ЕС и ОБСЕ должны быть открытыми к диалогу с Москвой, в частности, в области контроля над вооружениями. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении главы МИД ФРГ Хайко Мааса на Парижском форуме мира.

"С Джозефом Байденом (который, согласно оценкам американских СМИ, победил на выборах президента США - прим. ТАСС) скоро в Белом доме будет новый президент США, который привержен многосторонней дипломатии. Он делает ставку на силу в отношении России, но он также выразил готовность привлекать Москву, например, в области контроля над вооружениями, что сегодня так же важно, как и во время холодной войны", - отметил Маас. "Европа и ОБСЕ должны подготовиться к такой открытости. Это наш шанс в продвижении идеи совместной европейской безопасности - безопасности, которой не достигнуть без России или даже вопреки ей", - подчеркнул министр.

"Структурированный диалог, который мы запустили в 2016 году, мог бы стать дополнением к переговорам между США и Россией о ядерном разоружении и открыть новые перспективы для европейского диалога о мире и безопасности. Чтобы в таком диалоге услышали европейский голос, ЕС должен договориться о единой позиции в отношении России", - подчеркнул Маас.