Пашинян заявил, что ВС НКР были бы окружены, если бы он не подписал заявление по Карабаху

ЕРЕВАН, 12 ноября. /ТАСС/. Порядка 20 тыс. солдат и офицеров Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) оказались бы в окружении, если бы Армения отказалась подписать трехстороннее заявление по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом заявил в четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Мы за считанные дни могли потерять Степанакерт, а после этого мы бы потеряли Аскеран и Мартакерт. При утрате этих городов более 20 тысяч солдат и офицеров оказались бы в кольце с перспективой гибели или пленения, падение Карвачара и Кашатага были бы неизбежны", - сказал он во время прямого эфира на своей странице в Facebook.

Трехстороннее заявление

Подписанное трехстороннее заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента РФ Владимира Путина и лидера Азербайджана Ильхама Алиева не предполагает окончательного урегулирования нагорнокарабахского конфликта, заявил Пашинян.

"Данный документ не предполагает содержательного решения карабахского вопроса. Он только о прекращении войны в Карабахе. Конфликт как не был решен тогда, так и не решен сейчас", - отметил он.

Миротворцы

Пашинян также отметил, что российские миротворцы, которые, согласно подписанному заявлению Армении, РФ, и Азербайджана, уже дислоцированы в Лачинском коридоре, обеспечат безопасность наземной связи Еревана и Степанакерта.

"Российские миротворцы обеспечат безопасность жителей Карабаха на всей территории. Они также обеспечат стабильность и безопасность наземной связи между Ереваном и Степанакертом", - отметил он.

Сохранение стабильности

Пашинян также подчеркнул, что сохранение стабильности в Армении является главным приоритетом правительства республики.

"Наша основная задача - обеспечить стабильность в стране. Мы не дадим, чтобы народ потерял власть, а силы, которым покровительствуют представители бывшей власти, смогли создать хаос", - отметил он.

В Армении с 10 ноября проходят акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который, по мнению оппозиционных политиков, "подписал капитуляцию и сдал Карабах азербайджанцам". В четверг Специальная следственная служба Армении приняла решение заключить под предварительный арест 10 оппозиционных политиков, в том числе лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, главу "Родины", экс-директора Службы нацбезопасности Артура Ванецяна, представителя партии "Дашнакцутюн" Ишхана Сагателяна.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Представители Минобороны и Генерального штаба Армении заявили во вторник, что вооруженные силы республики будут выполнять договоренности, и призвали народ воздержаться от действий, дестабилизирующих ситуацию в стране. Президент Армении Армен Саркисян объявил о начале политических консультаций для обсуждения сложившейся ситуации.