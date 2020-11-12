Участники конференции в Дамаске доставили гуманитарную помощь в лагеря беженцев в Сирии

ДАМАСК, 12 ноября. /ТАСС/. Участники Международной конференции по возвращению беженцев, проходящей в Дамаске, доставили гуманитарную помощь в лагеря для перемещенных лиц в Сирии, в том числе в лагерь Хирджила, где находятся сирийцы, эвакуированные из Идлиба.

Представители делегаций побывали в лагерях беженцев и привезли туда продовольствие, предметы первой необходимости, в том числе продукты питания, а также вещи для детей и инвалидов, включая инвалидные коляски.

Как рассказал глава Россотрудничества Евгений Примаков, самолеты Минобороны РФ доставили около 76 тонн гуманитарной помощи. "Конференция не теоретическая, а очень практическая. Сюда были привезены 76 тонн гуманитарных грузов. Это гуманитарная помощь народу Сирии, здесь и продовольствие, и коляски инвалидные, вещи для детей. Надо подчеркнуть, что это не разовая акция, гуманитарная помощь регулярно поставляется в Сирию", - сказал Примаков.

Специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев рассказал, что участники конференции выехали в лагеря беженцев, чтобы оценить обстановку на месте. "Сегодня мы своими глазами увидели, что правительство Сирии прилагает большие усилия для того, чтобы обеспечить беженцев, оказать посильную помощь, чтобы они вернулись к родным очагам", - сказал Лаврентьев в лагере Хирджила в провинции Дамаск.

По его словам, в лагере хорошо налажена жизнь. "Детям предоставлена возможность хорошо проводить свободное время. Это самое главное, когда видишь счастье на лицах детей, значит, у страны есть будущее", - подчеркнул спецпредставитель. "Главный основной итог - это то, что мы увидели своими глазами, - процесс восстановления Сирии запущен, он идет. Но нужно, конечно, содействие со стороны мирового сообщества", - резюмировал Лаврентьев.

Как рассказал представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Дмитрий Лепендин, в лагере находятся свыше 800 человек, эвакуированных из провинции Идлиб.

Конференция по беженцам

Международная конференция по беженцам и внутренне перемещенным лицам открылась в среду в Дамаске. В ней принимают участие делегации из 26 государств, в том числе из России, Китая, Ирана, Ливана, Султаната Оман и Пакистана, а также представители ООН и 12 неправительственных организаций. Перед форумом стоит задача выработать программу практических шагов по возвращению на родину более 6,5 млн сирийских беженцев. Делегацию России, в которую входят специалисты более 30 министерств и ведомств, возглавляет Лаврентьев.