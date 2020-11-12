Штаб Додона обвинил команду Санду в подделке финансовых документов

КИШИНЕВ, 12 ноября. /ТАСС/. Избирательный штаб баллотирующегося на второй срок президента Молдавии Игоря Додона обвинил в подделке финансовых документов команду соперника - Майи Санду. Как сообщил в ходе брифинга в четверг вице-председатель парламента Молдавии Влад Батрынча, который возглавляет инициативную группу в поддержку Додона, они направят в Центральную избирательную комиссию жалобу с доказательствами.

"Вы можете представить себе тысячу граждан, жертвующих одну и ту же сумму денег, один за другим расписываясь в ведомости. Мы опротестуем сегодня это в ЦИК. Это не деньги, перечисленные гражданами, а фальшивка, симуляция, когда тысяча человек жертвуют одинаковую сумму - 120 леев", - сказал Батрынча.

Кроме того, представители президента намерены обратиться в правоохранительные органы после скандала вокруг агитационных материалов. В среду депутаты возглавляемой Санду Партии действия и солидарности сообщили, что при содействии полиции конфисковали в одной из типографий партию газет, которая, по их мнению, печаталась с нарушениями финансовой отчетности. По словам Батрынчи, этими действиями оппоненты преследовали цель заблокировать деятельность избирательного штаба Додона.

По данным Центральной избирательной комиссии, в ходе первого тура 1 ноября ни один из кандидатов в президенты не смог набрать более 50% голосов избирателей, поэтому для определения победителя понадобится второй тур, который пройдет 15 ноября. В нем примут участие руководитель Партии действия и солидарности Майя Санду, набравшая 487 тыс. голосов, и Додон, получивший 439 тыс. голосов.