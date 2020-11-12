Федеральные власти Эфиопии постепенно возвращают контроль над штатом Тыграй

ПРЕТОРИЯ, 12 ноября. /ТАСС/. Операция Сил национальной обороны Эфиопии в штате Тыграй должна ускориться с тем, чтобы как можно скорее разгромить отряды Народного фронта освобождения Тыграй (НФОТ). Об этом заявил в четверг премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед.

"Необходимо активизироваться с тем, чтобы сократить потери и не допустить новых преступлений со стороны НФОТ", - написал он в своем официальном Twitter. Абий Ахмед отметил, что с начала боев 4 ноября к текущему дню федеральные силы взяли под контроль западную часть штата Тыграй, которая выходит к границе с Суданом.

Истоки конфликта

Источником нынешнего конфликта, как отмечает эфиопская радиостанция Fana, является тот факт, что на протяжении десятилетий выходцы из Тыграя играли ключевую роль в политических и экономических структурах Эфиопии, однако с приходом к власти весной 2018 года Абий Ахмеда это влияние существенно снизилось.

Нарастающий кризис в отношениях между сторонами вылился в открытое столкновение, когда вечером 3 ноября отряды НФОТ атаковали объекты федерального Северного командования в административном центре штата Тыграй городе Мэкэле и убили несколько военнослужащих. Одновременно они захватили крупный арсенал тяжелого оружия и ракет средней дальности.

Выступивший ранним утром 4 ноября по национальному телевидению Абий Ахмед объявил, что против федеральных властей поднят мятеж и распорядился начать операцию по восстановлению конституционного порядка в штате Тыграй.

Соотношение сил

Штат Тыграй является политическим бастионом НФОТ, который контролирует все сферы деятельности этого региона на севере Эфиопии. На его территории проживает 5,2 млн человек. Общая численность населения Эфиопии составляет 104 млн. Тем не менее, согласно оценке Южноафриканского института международных отношений, НФОТ может выставить до 250 тыс. ополченцев, которые имеют боевой опыт, полученный во время войны с Эритреей.

В свою очередь Вооруженные силы Эфиопии считаются одними из самых мощных в Африке. Их численность достигает 500 тыс. человек. Правительство Эфиопии приступило 4 ноября к переброске крупных армейских сил из Сомали для проведения операции против боевиков из НФОТ. Речь идет в первую очередь о подразделениях, которые оказывают поддержку национальному контингенту в составе Миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) численностью в 4,3 тыс. Эти подразделения считаются наиболее боеспособными частями эфиопской армии.

На данный момент, как сообщил начальник штаба Сил национальной обороны Эфиопии генерал Берхану Джула, федеральные силы атакуют противника на всех фронтах, продвигаясь вперед. По его словам, на ключевых направлениях удалось прорвать оборону групп спецназа и ополчения НФОТ. Генерал подчеркнул, что "боевыми частями проделана основная часть работы, оставшаяся будет завершена в ближайшее время".

Что дальше?

В первые дни боев в Тыграе в странах Африки высказывались опасения, что конфликт в случае затягивания может привести к новой гражданской войне в Эфиопии. Однако, как отмечает местный телеканал INCA, развитие событий на поле боя скорее говорит о скором завершении активной фазы боев.

Верхняя палата парламента Эфиопии предоставила 7 ноября федеральному правительству право сформировать временную администрацию штата Тыграй. Этим решением были упразднены региональный парламент и правительство штата Тыграй, их исполнительные полномочия переданы временной администрации. На временную администрацию также возлагается задача проведения выборов в местный парламент.

В штате Тыграй действует введенное федеральным правительством и утвержденное 5 ноября парламентом чрезвычайное положение. Оно продлится шесть месяцев. Советом министров Эфиопии создана Целевая группа по чрезвычайному положению, которая напрямую подотчетна главе правительства Абию Ахмеду. Группу возглавил начальник штаба сил национальной обороны Эфиопии, в нее вошли представители соответствующих ведомств.

На территориях Тыграя, контроль над которыми был возвращен Аддис-Абебой, с 12 ноября начато создание структуры переходной администрации. Она берет на себя всю полноту местной власти в регионе.