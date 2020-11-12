Киев сомневается, что Тегеран сбил украинский Boeing по ошибке

КИЕВ, 12 ноября. /ТАСС/. Украина испытывает дефицит информации со стороны Ирана о ходе расследования крушения своего самолета под Тегераном, в связи с чем имеет основания сомневаться, что он был сбит по ошибке. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

"Есть все основания сомневаться в этом. Еще раз акцентирую внимание, что для полноты картины нам необходимо документальное подтверждение", - сказал он в опубликованном в четверг интервью интернет-изданию "Цензор.нет". "Иранская сторона заявила об отсутствии умысла уже на третий день после катастрофы, то есть на тот момент, когда не были даже назначены экспертизы, не проведены следственные эксперименты, не опрошены все лица", - обратил внимание Мамедов.

Украина, по его словам, только в ходе последнего раунда переговоров впервые от официальных лиц Ирана "получила подтверждение, что самолет сбили две ракеты малой дальности класса "земля - воздух", выпущенные из зенитного ракетного комплекса "Тор-М1". "Этот военно-технический отчет нам пообещали предоставить, прошел уже почти месяц со второго раунда переговоров. Но, к сожалению, документального подтверждения выводов мы так и не получили", - констатировал замгенпрокурора.

Он также выразил недовольство темпами расследования и отсутствием надлежащего информирования украинской стороны о всех его этапах. "Все, что происходит в их уголовном деле, мы узнаем либо из открытых источников, либо со слов иранской стороны, - подчеркнул он. - Например, из иранских медиа нам стало известно о задержании шести подозреваемых в результате расследования военной прокуратуры Ирана". Еще одним проблемным вопросом, по словам Мамедова, является расхождения сторон в вопросе правовой квалификации катастрофы. Киев, отметил он, считает случившееся особо тяжким преступлением против граждан и интересов Украины, а также иностранцев, а Иран расследует его как неумышленное убийство. Вместе с тем замгенпрокурора рассчитывает, что следующий раунд переговоров, который запланирован в начале декабря в Киеве, будет более продуктивным.

Самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" 8 января потерпел катастрофу через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана 11 января признал, что самолет был по ошибке сбит расчетом противовоздушной обороны страны.