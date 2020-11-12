Reuters: посол КНР вызван в МИД Великобритании в связи с отстранением депутатов в Гонконге

ЛОНДОН, 12 ноября. /ТАСС/. Посол Китая в Великобритании Лю Сяомин был вызван в четверг в МИД королевства в связи с решением об отстранении четырех оппозиционных депутатов Законодательного совета Гонконга. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в четверг также вновь обвинил Пекин в нарушении Объединенной китайско-британской совместной декларации о передаче Гонконга КНР.

"Использование Пекином новых правил, чтобы дисквалифицировать четырех законодателей в Гонконге, представляет собой прямое нарушение юридически обязывающей Объединенной китайско-британской декларации, - сказал Рааб, слова которого приводит его ведомство. - Китай вновь нарушил свои обязательства, подорвав высокую степень автономии Гонконга. Соединенное Королевство продолжит стоять на страже интересов населения Гонконга, открыто заявляя о нарушениях их прав и свобод. Вместе с нашими международными партнерами мы будем требовать от Китая исполнения обязательств, которые он добровольно взял на себя в соответствии с международным правом".

По словам официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня, критика, звучащая в адрес КНР со стороны ряда западных стран, включая Великобританию, не имеет под собой оснований, а "вопрос действительности мандатов членов Законодательного совета Гонконга является внутренним делом Китая и не относится к компетенции других стран".

Ранее британское правительство обвинило Пекин в "явном и грубом нарушении" декларации в связи с принятием в КНР закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.

Решение об отстранении

В среду власти Гонконга, являющегося специальным административным районом Китая, отстранили четырех оппозиционных законодателей сразу же после принятия в Пекине Постоянным комитетом ВСНП новой резолюции, которая закрепляет патриотизм в качестве обязательного юридического требования ко всем членам Законодательного совета Гонконга. Документ дает право мгновенно отстранять не соответствующих этому критерию депутатов без судебного решения.

Речь идет о четырех законодателях, которым летом избирком уже отказал в участии в выборах в состав парламента нового созыва из-за "непатриотичных взглядов". Однако их полномочия были автоматически продлены, поскольку запланированные на 6 сентября выборы были перенесены на год по решению властей из-за пандемии коронавируса.

30 июня парламент КНР принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. По заверениям властей в Пекине, он нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами, и предусматривает в качестве высшей меры наказания пожизненное заключение. Ряд государств, включая США, подвергли критике действия властей Китая, утверждая, что принятие закона нарушает принцип "одна страна - две системы". Власти КНР в ответ призвали не вмешиваться во внутренние дела Китая.

Законодательный совет Гонконга - однопалатный парламент из 70 депутатов. Половина их корпуса выбирается прямым голосованием по территориальным округам, другую половину выдвигают из представителей отраслевых сообществ по профессиональному признаку.

Передача Гонконга

Объединенная китайско-британская совместная декларация была подписана в 1984 году и определяла порядок передачи Гонконга, который на тот момент был владением Великобритании, Китаю. Согласно положениям документа, с 1 июля 1997 года в соответствии с концепцией "одна страна - две системы" правительство КНР стало отвечать за внешнюю политику и оборону территории. Гонконг в значительной степени пользуется правом на самоуправление: осуществляет административную, законодательную и судебную власть. Ему предоставляется право осуществлять контроль за внешней торговлей, экономическими отношениями, иметь свою таможенную территорию и независимость в международных организациях и торговых соглашениях.