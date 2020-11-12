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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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МО Армении и миротворцы РФ создают механизмы по обмену пленными и телами погибших в НКР

В Минобороны Армении отметили, что "уже идут активные работы с руководством миротворческой миссии и представителями МККК"

ЕРЕВАН, 12 ноября. /ТАСС/. Минобороны Армении вместе с российскими миротворцами и Международным комитетом Красного Креста (МККК) работают над созданием механизмов по обмену телами погибших и пленных в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР). Об этом в четверг сообщила пресс-служба военного ведомства Армении.

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"Минобороны Армении готово оказывать всестороннюю помощь российскому миротворческому контингенту в ходе миссии. Уже идут активные работы с руководством миротворческой миссии и представителями МККК для создания механизмов и исполнения процесса по обмену лицами, оказавшимися в плену, и телами погибших", - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Российский лидер, в частности, сообщил, что азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены миротворцы из РФ. Кроме того, Баку и Ереван должны провести обмен пленными и телами погибших. В Нагорный Карабах направлен миротворческий контингент ВС РФ численностью до 1 960 военнослужащих сроком на пять лет с автоматическим продлением его пребывания на последующие пятилетние периоды. Он развернут в зоне карабахского конфликта, вдоль линии соприкосновения в Карабахе и вдоль Лачинского коридора.

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АрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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