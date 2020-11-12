Президент Абхазии пригласил Путина посетить республику

СОЧИ, 12 ноября. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания пригласил российского коллегу Владимира Путина посетить республику. Об этом он сообщил в четверг на встрече с президентом России.

"Вы всегда являетесь желанным гостем у нас в Абхазии, приглашаем к нам в гости", - сказал он.

Президент РФ поблагодарил за приглашение. "Благодарю вас, спасибо", - сказал Путин.

Реализация договоренностей

Руководство Абхазии намерено продолжать реализацию ранее достигнутых договоренностей с Россией, закрепленных договором о сотрудничестве и другими нормативными актами, так как это положительно отражается на укреплении государственности, сообщил Бжания. "Руководство Абхазии намерено реализовывать те договоренности, которые прописаны в большом договоре и других межведомственных договорах, потому что это в полной мере соответствует интересам Абхазии, в полной мере работает на укрепление государственности и суверенитета Абхазии", - сказал Бжания.

Союзнические отношения между Россией и Республикой Абхазия установились после того, как в 2008 году РФ признала ее независимость. В 2008 году был подписан договор о сотрудничестве и взаимной помощи, в 2014 году - договор о союзничестве и стратегическом партнерстве, в соответствии с которым Россия помогает Абхазии в становлении в качестве независимого государства, укреплении международных позиций и социально-экономическом восстановлении. Между Россией и Абхазией заключено более 100 двусторонних документов различного уровня, с 2008 года общий объем финансовой помощи, оказанной Российской Федерацией Абхазии, превысил 40 млрд рублей.

Помощь в борьбе с COVID-19

Также Бжания поблагодарил Россию за помощь, оказываемую его республике в борьбе с коронавирусом. "Друзья, как известно, познаются в беде: в последнее время в условиях пандемии мы еще раз эту поддержку почувствовали. Я хотел бы поблагодарить руководство министерства обороны [РФ] за тот госпиталь, который развернут у нас. Помощь нам оказывают российские медики", - сказал Бжания.

Врачи из разных городов России вахтовым методом работают в Гудаутском ковидном центре в Абхазии, в Сухуме развернут многопрофильный мобильный госпиталь Минобороны РФ, российские военнослужащие задействованы при проведении мероприятий по дезинфекции территорий, Роспотребнадзор РФ предоставил Абхазии тесты для проведения исследований на коронавирус.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 111 человек, в тяжелом состоянии - 21 человек, состояние здоровья 25 пациентов - средней степени тяжести. В мобильном многопрофильном госпитале Минобороны России находятся 39 пациентов с подтвержденным диагнозом, состояние здоровья 35 пациентов - средней степени тяжести, в тяжелом состоянии - 4 человека.

По данным оперативного штаба Абхазии, по состоянию на 11 ноября, количество инфицированных коронавирусом в республике составляет 4 898 человек, из них 3 227 человек выздоровели, зафиксированы 58 летальных исходов.