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Кризис в Белоруссии

В Минске люди с инвалидностью пытаются провести акцию протеста

Им препятствует милиция

МИНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Очередной "Марш людей с (не)ограниченными возможностями" проводят в четверг в Минске граждане с инвалидностью, передает корреспондент ТАСС.

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Собравшиеся на площади Независимости у Красного костела несколько десятков человек на инвалидных колясках и костылях вышли на акцию в поддержку "всех задержанных и политзаключенных и против беспредела". Участники мероприятия отправились вдоль проспекта Независимости под бело-красно-белой символикой и антиправительственными лозунгами, однако путь им преградили сотрудники правоохранительных органов. Милиционеры в мегафон настойчиво требуют разойтись. Люди вынужденно повернули назад, к площади Независимости. Там они расположились вдоль проезжей части одноименного проспекта, им сигналят проезжающие автомашины. Рядом припаркованы несколько микроавтобусов с сотрудниками милиции.

На первой подобной акции 15 октября люди с инвалидностью смогли дойти только до ГУМа, после чего разошлись, был задержан сопровождавший участников акции юрист Офиса по правам людей с инвалидностью Олег Граблевский. В ходе последующих акций задержаний не было.

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