В Минске люди с инвалидностью пытаются провести акцию протеста

Собравшиеся на площади Независимости у Красного костела несколько десятков человек на инвалидных колясках и костылях вышли на акцию в поддержку "всех задержанных и политзаключенных и против беспредела". Участники мероприятия отправились вдоль проспекта Независимости под бело-красно-белой символикой и антиправительственными лозунгами, однако путь им преградили сотрудники правоохранительных органов. Милиционеры в мегафон настойчиво требуют разойтись. Люди вынужденно повернули назад, к площади Независимости. Там они расположились вдоль проезжей части одноименного проспекта, им сигналят проезжающие автомашины. Рядом припаркованы несколько микроавтобусов с сотрудниками милиции.

На первой подобной акции 15 октября люди с инвалидностью смогли дойти только до ГУМа, после чего разошлись, был задержан сопровождавший участников акции юрист Офиса по правам людей с инвалидностью Олег Граблевский. В ходе последующих акций задержаний не было.