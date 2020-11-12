Посол в РФ заявил, что Баку готов предоставить армянам Карабаха культурную автономию

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Азербайджана рассматривают возможность предоставления армянскому населению Нагорного Карабаха культурной автономии. Об этом заявил в четверг посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы на онлайн-брифинге.
"Статуса Нагорного Карабаха на сегодня нет, - сказал он. - Это может быть в лучшем плане культурная автономия для армянского населения, которое там проживает".
Азербайджанцы вернутся в Карабах
Все азербайджанцы, которые в свое время были вынуждены покинуть свои дома в Нагорном Карабахе, будут туда возвращаться, заявил посол.
По его словам, граждане Азербайджана 30 лет ждали решения нагорнокарабахского вопроса. "Почти миллион азербайджанцев был изгнан со своей исконной территории, - сказал он. - И конечно, все те, кто был изгнан из своих домов с азербайджанской стороны, будут возвращаться. Для этого должна быть создана инфраструктура, а это непростой процесс".
Дипломат признался, что сам с нетерпением ждет поездки в Нагорный Карабах, чтобы восстановить разрушенный дом своего отца. "Вообще, в Шуше у нас много дел. В свое время там армянской стороной были расстреляны из автоматов памятники, в том числе бюст моего отца, - рассказал он. - Их удалось вернуть, они стоят в Баку в Музее искусств. И я думаю, что одной из главных наших целей будет эти памятники вернуть в Шушу. Причем без реставрации, со следами от пуль, чтобы следующие поколения помнили, что такое может быть".
Роль России
Азербайджанская сторона высоко оценивает роль России в урегулировании конфликта вокруг Нагорного Карабаха и благодарна за предпринятые усилия, которые позволили остановить кровопролитие, заявил Бюльбюль оглы.
"Роль России я оцениваю лично как посол, который здесь работает уже много лет, очень высоко. И хотел бы, пользуясь случаем, выразить огромную благодарность лично [президенту РФ] Владимиру Владимировичу Путину и сказать всем, что только его огромный авторитет в регионе и в мире позволил таким образом на сегодняшний день остановить это кровопролитие", - отметил дипломат.
"Я думаю, <…> это решение [карабахского] вопроса", - добавил он.
Сбитый вертолет
Власти Азербайджана выясняют обстоятельства со сбитым российским вертолетом Ми-24 в небе над Арменией близ границы Азербайджана, выводов на данный момент нет, заявил посол.
"Комиссия еще работает, выводов пока нет. Но определено, что было вечернее время суток, вертолет летел на очень низкой высоте, поэтому не попадал на радары. <...> К сожалению, это очень неприятный инцидент. Он выясняется. Как только будет все выяснено, конечно, это все будет общественности сообщено. Как правило, вы знаете, что такие катастрофы, такие инциденты достаточно долго расследуются", - сказал дипломат.
Посол отметил, что министерства обороны РФ и Азербайджана находятся на связи, напомнил, что создана комиссия, вопросом занимаются и прокуратуры обеих стран.
Полад Бюльбюль оглы также выразил соболезнования семьям погибших и еще раз подтвердил, что азербайджанская сторона готова к компенсациям, связанным с этим инцидентом. Он также отметил, что пока размер выплат не определен.
Сохранение армянских памятников
Азербайджан гарантирует, что все армянские памятники культуры, находящиеся в Нагорном Карабахе, будут сохранены, заявил Бюльбюль оглы.
По его словам, в Баку очень внимательно относятся к памятникам истории. "Могу на своем уровне гарантировать, что никакому памятнику истории, а тем более духовности, вреда нанесено не будет. Все исторические памятники, естественно, будут сохранены", - подчеркнул дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.