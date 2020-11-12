Посол в РФ заявил, что Баку готов предоставить армянам Карабаха культурную автономию

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Азербайджана рассматривают возможность предоставления армянскому населению Нагорного Карабаха культурной автономии. Об этом заявил в четверг посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы на онлайн-брифинге.

"Статуса Нагорного Карабаха на сегодня нет, - сказал он. - Это может быть в лучшем плане культурная автономия для армянского населения, которое там проживает".

Азербайджанцы вернутся в Карабах

Все азербайджанцы, которые в свое время были вынуждены покинуть свои дома в Нагорном Карабахе, будут туда возвращаться, заявил посол.

По его словам, граждане Азербайджана 30 лет ждали решения нагорнокарабахского вопроса. "Почти миллион азербайджанцев был изгнан со своей исконной территории, - сказал он. - И конечно, все те, кто был изгнан из своих домов с азербайджанской стороны, будут возвращаться. Для этого должна быть создана инфраструктура, а это непростой процесс".

Дипломат признался, что сам с нетерпением ждет поездки в Нагорный Карабах, чтобы восстановить разрушенный дом своего отца. "Вообще, в Шуше у нас много дел. В свое время там армянской стороной были расстреляны из автоматов памятники, в том числе бюст моего отца, - рассказал он. - Их удалось вернуть, они стоят в Баку в Музее искусств. И я думаю, что одной из главных наших целей будет эти памятники вернуть в Шушу. Причем без реставрации, со следами от пуль, чтобы следующие поколения помнили, что такое может быть".

Роль России

Азербайджанская сторона высоко оценивает роль России в урегулировании конфликта вокруг Нагорного Карабаха и благодарна за предпринятые усилия, которые позволили остановить кровопролитие, заявил Бюльбюль оглы.

"Роль России я оцениваю лично как посол, который здесь работает уже много лет, очень высоко. И хотел бы, пользуясь случаем, выразить огромную благодарность лично [президенту РФ] Владимиру Владимировичу Путину и сказать всем, что только его огромный авторитет в регионе и в мире позволил таким образом на сегодняшний день остановить это кровопролитие", - отметил дипломат.

"Я думаю, <…> это решение [карабахского] вопроса", - добавил он.

Сбитый вертолет

Власти Азербайджана выясняют обстоятельства со сбитым российским вертолетом Ми-24 в небе над Арменией близ границы Азербайджана, выводов на данный момент нет, заявил посол.