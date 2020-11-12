Суды назначили двум белорусским журналистам по 15 суток ареста

МИНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Белорусские суды назначили корреспондентам белорусской службы "Радио Свобода" Олегу Груздиловичу и белорусского агентства БелаПАН Яну Авсеюшкину по 15 суток административного ареста. Об этом сообщила в четверг Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

"Журналисту Олегу Груздиловичу (его задержали вечером 10 ноября в собственной квартире и увезли в СИЗО на ул. Окрестина - прим. ТАСС) присудили 15 суток административного ареста за работу на акции протеста, - сообщает БАЖ. - Задержанного в воскресенье журналиста Яна Авсеюшкина суд в Жодино приговорил к аресту на 15 суток за якобы участие в несанкционированной акции". Кроме того, корреспонденту интернет-портала "Могилевский регион" Алесю Соболевскому суд назначил штаф (порядка $400), признав его виновным по статье 23.34 КоАП ("Участие в несанкционированных мероприятиях").

По данным БАЖ, сейчас под арестом в Белоруссии находятся 16 журналистов. 3 ноября ассоциация сообщила, что начиная с 9 августа задержания журналистов в Белоруссии производились 320 раз.