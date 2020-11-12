СМИ: база шиитских отрядов на севере Сирии подверглась авианалету

ТАСС, 12 ноября. Несколько ракетных ударов было нанесено в четверг по позициям проиранских вооруженных формирований в провинции Ракка на севере Сирии. Об этом сообщил телеканал Al-Hadath. По его информации, нападению подвергся, в частности, лагерь бойцов шиитской милиции "Хезболлах", воюющей на стороне сирийской армии. Он расположен в пустынной местности Маадан-Атик.

Телеканал предполагает, что лагерь атаковали израильские ВВС. Сведений о потерях и материальном уроне пока не поступало.

По данным Al-Hadath, в октябре израильские самолеты совершили налет на позиции шиитских отрядов в районе Эль-Хуррия к северу от провинциального центра Эль-Кунейтра на Голанских высотах.

14 сентября атаке подвергся район Талятат возле приграничного с Ираком города Бу-Кемаль. В результате налета погибли не менее 10 шиитских бойцов и были уничтожены склады с боеприпасами. Еще семь солдат погибли 3 сентября во время ударов по лагерю сирийских войск и шиитских ополченцев, расположенному у крепости Калаат-Рахба в 5 км от границы с Ираком.