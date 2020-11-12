Cуд в Минске оставил в силе два из трех предупреждений Мининформа порталу tut.by

МИНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Верховный суд Белоруссии оставил в силе два из трех предупреждений, вынесенных министерством информации белорусскому порталу tut.by и дающих основание для лишения его статуса средства массовой информации. Такое решение было принято в четверг на заседании Верховного суда, сообщил портал tut.by.

По его данным, суд постановил признать недействительным одно предупреждение Мининформа - от 9 сентября. "Остальные два предупреждения и юридические последствия лишения статуса СМИ остаются в силе", - отмечается в сообщении tut.by. Постановление суда может быть обжаловано в порядке надзора.

Сетевое издание tut.by было основано в 2000 году, а получило статус СМИ только в январе 2019 года. С начала августа 2020 года Министерство информации Белоруссии вынесло tut.by несколько предупреждений по поводу ряда его публикаций, в том числе касающихся президентских выборов. Во вторник ведомство сообщило, что оно приостановило на три месяца начиная с 1 октября выпуск tut.by. После этого издание сообщило на своем сайте, что оно намерено продолжить работать как интернет-ресурс.

Одновременно Мининформ обратился в Экономический суд Минска с иском о лишении tut.by статуса СМИ. Тогда суд приостановил рассмотрение дела до обжалования порталом предупреждений в Верховном суде.