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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Посол в РФ: Азербайджан передал России данные о наемниках, воевавших на стороне Армении

Вокруг нагорнокарабахского конфликта очень много спекуляций на тему наемников, отметил Полад Бюльбюль оглы

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Азербайджан предоставил России имена наемников, которые во время конфликта в Нагорном Карабахе воевали на стороне Армении. Об этом заявил в четверг посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы на онлайн-брифинге.

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"По поводу наемников, прошу обратить внимание: ни уважаемый [директор Службы внешней разведки РФ] Сергей Нарышкин, ни уважаемый [глава МИД РФ] Сергей Викторович Лавров, говоря о цифрах наемников, ни разу не сказали, на чей стороне они воюют. Поэтому я вчера как посол подписал документ в соответствующие органы РФ, где азербайджанская сторона представила фамилии, имена, позывные наемников, которые были на армянской стороне", - отметил он.

По словам посла, вокруг нагорнокарабахского конфликта очень много спекуляций на тему наемников, которые якобы воевали на стороне Азербайджана.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что численность наемников с Ближнего Востока в зоне нагорнокарабахского конфликта приближается к 2 тыс.

Теги
АзербайджанАрменияРоссияБюльбюль оглы, ПоладСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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