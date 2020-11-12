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Политический кризис в Венесуэле
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Евросоюз продлил на год санкции против Венесуэлы

В список рестрикций входит, в частности, оружейное эмбарго
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© AP Photo/Virginia Mayo

БРЮССЕЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Евросоюз продлил на год санкции в отношении властей Венесуэлы, включая действие оружейного эмбарго. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в четверг в Брюсселе.

"Совет сегодня продлил режим санкций ЕС против Венесуэлы на один год, до 14 ноября 2021 года. Это решение было принято в свете продолжающегося политического, экономического, социального и гуманитарного кризиса в Венесуэле, когда постоянные действия подрывают демократию, верховенство закона и уважение прав человека", - отмечается в нем.

Совет напоминает, что санкции "включают эмбарго на поставки оружия и оборудования для внутренних репрессий, а также запрет на поездки и замораживание активов 36 включенных в черный список лиц, занимающих официальные должности и ответственных за нарушения прав человека и/или подрыв демократии и верховенства права". "Эти меры призваны содействовать поощрению демократических совместных решений в целях обеспечения политической стабильности в стране и удовлетворения насущных потребностей населения. Целевые меры носят гибкий и обратимый характер и не направлены на причинение вреда венесуэльскому населению", - говорится в заявлении.

ЕС ввел санкции в связи с обострением ситуации в Венесуэле после того, как в январе 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд членов Евросоюза. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеГуайдо, Хуан
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