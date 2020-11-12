Трамп возмутился долгим подсчетом голосов избирателей в штате Северная Каролина

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил в четверг возмущение в связи с достаточно долгим, по его мнению, подсчетом голосов избирателей на президентских выборах в штате Северная Каролина.

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"Это занимает достаточно много времени! Почему Северная Каролина так долго [считает голоса избирателей]?" - написал глава государства в Twitter. Он предположил, что власти штата "ищут больше избирательных бюллетеней", чтобы отдать победу кандидату от демократов в президенты Джозефу Байдену.

По версии Трампа, благодаря объявленному ранее пересчету голосов в Джорджии, его победа в этом штате обеспечена. "Пенсильвания и Мичиган не пускали наших наблюдателей в помещения для подсчета голосов. Противозаконно!" - указал глава Белого дома. Президент также считает, что после проверки произведенного подсчета голосов он может победить и в штате Аризона.

Выборы в США

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден получил свыше 270 голосов выборщиков, необходимых ему для победы над действующим президентом республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражение и заявил о намерении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

Подсчет голосов еще продолжается в Северной Каролине (15 выборщиков), Джорджии (16 выборщиков) и Аризоне (11 выборщиков). Выборщиков этих трех штатов недостаточно для того, чтобы Трамп набрал 270 голосов, необходимых для переизбрания главой государства.

До 23 ноября власти штатов обязаны подсчитать бюллетени, присланные по почте, в том числе американцами, находившимися за пределами страны. До 12 декабря должны быть утверждены результаты голосования по каждому штату, а 14 декабря должны проголосовать члены коллегии выборщиков.

6 января 2021 года на совместном заседании обеих палат Конгресса должны быть утверждены результаты голосования коллегии выборщиков, а 20 января состоится церемония инаугурации избранного президента.