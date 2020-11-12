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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Ереване возобновились акции протеста с требованием отставки премьера Пашиняна

Оппозиционные политики страны недовольны тем, что он "подписал капитуляцию и сдал Карабах азербайджанцам"

ЕРЕВАН, 12 ноября. /ТАСС/. Около тысячи сторонников отставки премьер-министра Никола Пашиняна в четверг возобновили акцию протеста у здания Института древних рукописей "Матенадаран" в центре Еревана. Акцию протеста транслируют в режиме реального времени местные новостные порталы.

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"Никол Пашинян, ты должен уйти в отставку. Где это видано, чтобы капитулянт не ушел. Уходи, мы пытаемся спасти нашу Родину", - заявила депутат парламента Армении от партии "Процветающая Армения" Наира Зограбян.

В Армении с 10 ноября проходят акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который, по мнению оппозиционных политиков, "подписал капитуляцию и сдал Карабах азербайджанцам". В четверг Специальная следственная служба Армении приняла решение заключить под предварительный арест 10 оппозиционных политиков, в том числе лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, главу "Родины", экс-директора Службы нацбезопасности Артура Ванецяна, представителя партии "Дашнакцутюн" Ишхана Сагателяна.

Теги
АзербайджанАрменияПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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