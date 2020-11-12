Власти Каталонии продлили до 23 ноября закрытие кафе и баров из-за пандемии

МАДРИД, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Каталонии решили продлить на 10 дней закрытие всех баров и ресторанов в регионе для сдерживания распространения коронавируса. Об этом говорится в публикации, сделанной в четверг в Twitter гражданской обороны автономии.

Эта мера была одобрена в середине октября и вызвала недовольства сектора. "Продлевается действие текущих ограничений до 23 ноября", - уточнили в гражданской обороне. Это решение затрагивает театры, кинотеатры и спортзалы, которые также остаются закрыты. Кроме того, продолжает действовать ограничение на передвижение с 22:00 до 06:00 по местному времени.

С начала распространения коронавируса в Испании было выявлено более 1,4 млн инфицированных, свыше 40 тыс. пациентов умерли. 25 октября правительство Испании вновь ввело в стране режим повышенной готовности, действие которого продлено до мая будущего года. Согласно решению властей, в королевстве был введен обязательный комендантский час до 9 ноября. После этого принятие подобных мер находится в компетенции региональных властей. Им также позволено принимать решения об ограничениях на въезд и выезд со своих территорий.