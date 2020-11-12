Додон повторно пригласил Санду на теледебаты перед вторым туром выборов главы Молдавии

КИШИНЕВ, 12 ноября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон повторно пригласил лидера оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майи Санду на теледебаты на общественном телеканале "Молдова-1". Об этом он написал в четверг на своей странице в Facebook , отметив, что придет в четверг вечером на этот телеканал, чтобы в прямом эфире ответить на вопросы телезрителей.

"Готов ответить на все вопросы, которые будут заданы, а также объяснить, что мы сделали и еще сделаем для того, чтобы Молдова стала страной, в которой хочется жить. Ждем прихода моего оппонента на нейтральную дискуссионную площадку. Люди ждут ясности, предложений конкретных решений, а не пустых заявлений и обвинений", - отметил глава государства.

Ранее Санду неожиданно отказалась прийти на дебаты с Додоном, которые по договоренности их штабов планировалось провести 11 ноября. Штаб президента выразил удивление ее отказом, напомнив, что до первого тура лидер оппозиции требовала от властей организовать их.

Додон считает, что его оппонент предпочла дебатам "грязные атаки". "Если дебаты будут длиться 1-2 часа, кричать "Додон, коррупция" можно 10-15 минут, а в оставшееся время что делать? <…> Видимо, ей нечего сказать", - заметил он.

Центральная избирательная комиссия Молдавии признала прошедший 1 ноября первый тур выборов президента состоявшимся. По официальным данным, Санду получила на нем 36,1% голосов, обойдя Додона, у которого 32,6%, за счет голосов трудовых мигрантов за рубежом, для которых власти открыли 139 участков. Поскольку ни один из кандидатов по итогам первого тура выборов не набрал более 50% голосов, 15 ноября пройдет второй тур.