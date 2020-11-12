МВД Белоруссии сообщило о задержании одного из лидеров анархистского движения страны

МИНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали одного из лидеров анархистского движения страны, который публично призывал к участию в массовых беспорядках. Об этом сообщила в четверг пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале .

"Сотрудники ГУБОПиК МВД задержали 32-летнего минчанина Николая Дедка, который на протяжении нескольких лет администрировал радикальный Telegram-канал "Мiкоlа", где публично призывал к участию в массовых беспорядках и совершению акций "прямого" действия", - проинформировала представитель МВД республики.

По ее данным, в мессенджере также публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов, призывы к угрозам, травле и насилию, оскорбления милиционеров, журналистов и госслужащих. Чемоданова также сообщила, что в конспиративной квартире в Осиповичском районе (Могилевская область), где в последнее время прятался задержанный, оперативники нашли иностранные банковские платежные карточки и крупные суммы денег в различной валюте, предназначенные для финансирования участников протестов. Там обнаружены также стеклянные бутылки с горючими жидкостями ("коктейли Молотова"), листовки, наклейки, протестная атрибутика и компьютерная техника, отметила пресс-секретарь.

"Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и признали его подозреваемым по уголовному делу, ранее возбужденному за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок", - заявила Чемоданова. По ее словам, фигурант активно сотрудничает со следственными органами и дает признательные показания.

Ранее Дедок был судим за поджоги объектов инфраструктуры и нарушение условий превентивного надзора.