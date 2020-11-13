Второй тур выборов в Молдавии. Какие шансы на победу у кандидатов в президенты

Таким образом, судьбу первого тура в Молдавии решили те, кто в ней не живет. И этот ресурс оппозиция, похоже, упускать не намерена. Перебравшиеся в западные страны молдаване хотят приблизить их страну к ЕС и в большей части поддерживают проевропейских политиков, однако те, кто уехал в Россию, и жители непризнанного Приднестровья ратуют за сближение с Москвой. В связи с этим Санду задолго до выборов обвинила власти в подготовке массовых фальсификаций на этих участках и призвала своих сторонников готовиться к протестам.

В Молдавии в воскресенье состоится второй тур выборов президента. Первый, несмотря на угрозы протестов со стороны оппозиции, прошел относительно мирно и не выявил победителя: лидер проевропейской Партии действия и солидарности (ПДС), бывший премьер Майя Санду набрала 36,1% голосов, действующий глава государства Игорь Додон - 32,6%. В ходе подсчета голосов, отданных внутри страны, Додон, как и ожидалось, был фаворитом, однако затем вперед на 3,5% неожиданно вырвалась Санду, лидерство которой обеспечили молдавские мигранты в западных странах.

Додон эти обвинения отклонил, отметив, что за выборами следит максимальное число наблюдателей и журналистов. Он также напомнил, что руководители Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и утверждающего итоги выборов Конституционного суда (КС), а также большинство членов этих учреждений были назначены оппозицией.

Масла в огонь добавили публикации в оппозиционных молдавских СМИ, в которых избирателей пугали якобы вмешательством в выборы Кремля. В Москве на этот счет иное мнение - накануне первого тура директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин предупредил, что США готовят "цветную революцию" в Молдавии, так как их не устраивает победа Додона, поддерживающего конструктивные отношения со странами СНГ, в том числе с Россией.

Эти заявления вызвали тревогу в молдавском обществе - здесь еще помнят, как в апреле 2009 года недовольные победой на парламентских выборах Партии коммунистов сторонники оппозиции разгромили и подожгли здание парламента, резиденцию президента, водрузив на них флаги ЕС и Румынии. Несмотря на то, что действующий в то время президент и лидер коммунистов Владимир Воронин провозгласил себя сторонником проевропейского курса, Брюссель, как и в случае с украинским "майданом", встал на сторону протестующих. В том же году к власти после досрочных выборов коалиция проевропейских партий, правление которой ознаменовалось серией политических и коррупционных скандалов.

К следующим выборам политический маятник снова качнулся на Восток - на парламентских выборах 2014 года победу одержала выступающая за сближение с Россией Партия социалистов, а ее лидер Додон через два года был избран президентом, победив единого кандидата от проевропейских партий Санду. Примечательно, что и тогда ее штаб выступил с обвинениями в подтасовках, оспорив результат в Конституционном суде, были устроены шумные протесты, но судьи обвинения отклонили.

Чтобы избежать таких обвинений на нынешних выборах, ЦИК запретил организованный подвоз избирателей к участкам. Однако в последующие дни в социальных сетях и местных СМИ появились многочисленные сообщения о том, что массовая доставка избирателей на участки все же была организована, но не в Приднестровье, а в европейских странах. Если верить этим сообщениям, те, кто организовывал этот подвоз, заранее опрашивали пассажиров о их предпочтениях, намеренно наполняя автобусы сторонниками Санду.

Раскол и расклады

Первый тур принес и другие сюрпризы - на третье место с 16,9% голосов вышел кандидат от "Нашей партии", мэр второго по величине города страны Бельцы - Ренато Усатый, которого разыскивают в России по обвинению незаконном выводе денежных средств за границу. В Молдавии он провел шумную предвыборную кампанию, в ходе которой пообещал победить коррупцию и жестко критиковал власть. Неожиданным стал показатель сторонников и Виолетты Иванов (6,4% голосов), которая представляет партию "Шор", возглавляемую бежавшим из страны банкиром Иланом Шором, осужденным по обвинению в хищении €1 млрд из банков страны. Остальные четыре кандидата, представлявшие некогда влиятельные парламентские партии, а также формирования, выступающие за объединение с Румынией, на выборах провалились, набрав вместе около 7%. Перед вторым туром все четверо заявили о своей поддержке Санду.

Выборы буквально разделили молдавское общество на два лагеря и большинство экспертов не решаются делать однозначных выводов относительно перспектив второго тура. Их мнения сходятся только в том, что результаты гонки могут определить буквально пару процентов и многое теперь зависит от того, кто из двух конкурентов отмобилизует свой электорат, несмотря на непростые условия пандемии. По данным ЦИК, явка на выборах оказалась более низкой, так как многие избиратели, особенно пожилые люди, опасаясь заразиться коронавирусом, предпочли пропустить первый этап голосования.

Немало будет зависеть и от способности сторон привлечь на свою сторону избирателей выбывших из гонки претендентов. "У Додона здесь больше шансов. Отрыв Санду невелик - 3,5%, а во втором туре его наверняка поддержит большая часть левого и левоцентристского электората Усатого и Иванов, которые получили в совокупности 23%", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС глава молдавской консалтинговой компании "Интеллектгрупп" Ян Лесневский. Он напомнил, что ранее Санду в публичных выступлениях называла Усатого "бандитом" и подельником беглого молдавского олигарха Владимира Плахотнюка, а также резко критиковала Шора.

Переговоры Санду с Усатым

Несмотря на то, что Санду ранее зарекалась не иметь общих дел с Усатым, после выборов она села с ним за стол переговоров. Однако сотрудничество, по мнению местных экспертов, может принести минусы обоим. "Большая часть электората "Нашей партии" обычно поддерживает политиков, которые выступают за православие, институт семьи, дружественные отношения с Россией. И они могут не понять союз их лидера с теми, кто ратует за сближение с ЕС, НАТО. К тому же, желая привлечь на свою сторону правый электорат, она в ходе публичных выступлений положительно отзывалась о сторонниках объединения с Румынией", - считает политолог Корнелий Чуря.

Усатый, наоборот, годами публично разносил и западников, и националистов, призывая праздновать День Победы. Санду же будучи премьером, объявила день траура жертв тоталитарных режимов накануне отмечаемого в Молдавии 24 августа праздника освобождения от фашизма. Не добавило ей популярности среди левого электората и высказывание на одном из телеканалов, в котором она назвала "исторической личностью" союзника Гитлера - румынского диктатора Иона Антонеску. В Молдавии помнят, что по его приказу на территории страны и соседней Украины были убиты сотни тысяч невинных людей.

Эти ее высказывания жестко раскритиковал Додон. Он также заявил, что считает недопустимым, чтобы республику возглавил гражданин другого государства, намекая на румынский паспорт у Санду. "Она заявила, что на возможном референдуме поддержала бы объединение с Румынией, а теперь хочет быть президентом Молдавии. Для чего, чтобы ликвидировать молдавскую государственность?" - сказал он.

Президент и парламент

Посе переговоров с Санду Усатый заявил, что "не является ее фанатом". При этом он посоветовал своим избирателям, которые не поддерживают ни Додона, ни Санду, бойкотировать второй тур. Однако действия мэра Бельц понятны - его партия не представлена в парламенте и правительстве, и он готовится к главной битве - досрочным парламентским выборам, чтобы получить свою долю при формировании власти. Поэтому на переговорах с Санду поставил жесткое условие - представить в обмен на поддержку план немедленного роспуска парламента. Но так и не получив ответа на свой вопрос, все же пообещал поддержать ее.

Затяжной политический и экономический кризис, в котором оказалась Молдавии, вряд ли разрешится с избранием президента. Молдавия - парламентская республика и глава государства почти все свои решения согласует с парламентом. Только к концу прошлого года, поддерживающая Додона Партии социалистов, контролирующая 37 из 101 мандата в парламенте, сумела сформировать кабинет Иона Кику, с которым у президента наладилось полноценное сотрудничество.

Однако уже через пару месяцев грянула пандемия и сопутствующий экономический кризис, жестокая засуха. В страну поступает все меньше средств от трудовых мигрантов, многие из которых, потеряв работу, возвращаются. Положение усугубила сопровождающаяся политическими передрягами президентская кампания.

В этой ситуации Додон заявил, что намерен добиваться для президента дополнительных полномочий, чтобы вывести страну из затяжного кризиса. По его словам, для этого необходима тщательно продуманная конституционная реформа, которой уже занимается специально созданная им комиссия.

Угроза хаоса на фоне пандемии

Непросто будет в случае победы и Санду, партия которой контролирует всего 15 мандатов в парламенте. Ей будет гораздо сложнее сформировать новое правящее большинство и правительство - далеко не факт, что лидеры других проевропейских партии, затаившие обиду за то, что она их вытеснила с правого электорального поля, станут ее союзниками. К пандемии, кризису в экономике добавится политическая нестабильность. Будет заблокировано принятие важнейших решений, внешние партнеры не дадут находящейся в раздрае власти кредитов, будут заморожены инфраструктурные проекты, под угрозой окажутся выплаты зарплат, пенсий.

Закончатся ли выборы в Молдавии мирно, станут ли они первым шагом на пути стабилизации обстановки в стране или прологом к новым потрясениям предстоит решить в воскресенье молдавским избирателям. В 7:00 (8:00 по мск) для них откроется около 2 тыс. избирательных участков, 139 из которых - за границей. Во втором туре нет обязательного порога явки, победителем будет объявлен тот, кто наберет большинство голосов. Если оба получат равное количество голосов, избранным будет считаться тот, кто получил лучший результат в первом туре.

Валерий Демидецкий